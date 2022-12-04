Аллегрова довела зрителей до слез патриотической песней и встала на колени

Российская певица Ирина Аллегрова растрогала зрителей телефестиваля «Песня года - 2022», исполнив свою новую патриотическую песню. В ней поется про солдат, которые участвуют в боевых действиях, и про то, как их ждут дома матери.

Присутствующие в зале, слушая Ирину, не могли сдержать слез. Плакали многие женщины, и даже мужчины вытирали увлажнившиеся из-за эмоций глаза.

70-летняя Аллегрова, спев, отправилась за кулисы. Но затем вернулась и опустилась на колени перед залом.

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