Платье пошло по швам: Валя Карнавал свела с ума фанатов, обнажила свою «сдобную» грудь на камеру

Теперь Валя готовится к свадьбе. Она недавно отдохнула с возлюбленным на море. Наряды у молодой певицы порой очень пикантные. Она успела похудеть, но изюминку фигуры смогла сохранить. А теперь бюлогерша поделилась кадрами из примерочной. По всей видимости, она начала шить свадебное платье.

На кадрах Карнавал отметилась в платье в пол с откровенным декольте. Однако сбоку наряд пошел по швам. Она блеснула не только осиной талией, но и своей увесистой грудью.

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