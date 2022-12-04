Платье пошло по швам: Валя Карнавал свела с ума фанатов, обнажила свою «сдобную» грудь на камеру

Валя Карнавал уже много лет развивается в соцсетях. Она стала одной из самых известных блогеров в России. Более того, девушка строит карьеру певицы. Многие узнали про юную звезду, когда у нее случился конфликт с Ларисой Долиной. А также блогерша снялась в шоу «Звезды в Африке», где повстречала жениха Сашу Стоуна.
Теперь Валя готовится к свадьбе. Она недавно отдохнула с возлюбленным на море. Наряды у молодой певицы порой очень пикантные. Она успела похудеть, но изюминку фигуры смогла сохранить. А теперь бюлогерша поделилась кадрами из примерочной. По всей видимости, она начала шить свадебное платье.
На кадрах Карнавал отметилась в платье в пол с откровенным декольте. Однако сбоку наряд пошел по швам. Она блеснула не только осиной талией, но и своей увесистой грудью.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Валя намекнула, что засняла ее мама, застав врасплох. Однако поклонники лишились дара речи, увидев ее формы во всей красе. «Ого, как похудела», «Грудь лежит, как два блинчика», «Наряд красоты не выдержал», «Ну прям греческая богиня», «Грудь прям выдающаяся», «Смело выглядит», «Девочка с формами», — стали писать подписчики.