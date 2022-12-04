Пелагею укусила змея, Бузова почти расплакалась, а Федункив уронила коллегу со сцены: чем запомнились участникам съемки новогоднего Comedy Club

Съемки новогоднего выпуска шоу Comedy Club, которые прошли вечером 2 декабря в «Барвиха Luxury Village», не обошлись без приключений и без несчастных случаев. Как рассказала своим подписчикам телеведущая и блогер Ида Галич, сразу несколько присутствовавших на празднике артистов получили травмы, кое-кому пришлось даже обратиться в больницу.

«Пелагею укусила змея, Карина Кросс сломала палец, Андрей Минин повредил локоть и в принципе сильно так ударился головой и спиной, Ольга Бузова почти расплакалась в последнем конкурсе. Ну, а Ида Васильевна свалилась со сцены, так как не разошлась с Мариной Федункив», - написала Ида в своем Telegram-канале.

Пострадавшая Карина Кросс с распухшим большим пальцем на левой ноге со съемок Comedy отправилась в больницу, в отделение травматологии. Выяснилось, что палец действительно сломан и остается только гадать, как она теперь справится со всеми выступлениями, запланированными на оставшуюся часть этого года.

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