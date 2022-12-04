Пелагею укусила змея, Бузова почти расплакалась, а Федункив уронила коллегу со сцены: чем запомнились участникам съемки новогоднего Comedy Club

Съемки новогоднего выпуска шоу Comedy Club, которые прошли вечером 2 декабря в «Барвиха Luxury Village», не обошлись без приключений и без несчастных случаев. Как рассказала своим подписчикам телеведущая и блогер Ида Галич, сразу несколько присутствовавших на празднике артистов получили травмы, кое-кому пришлось даже обратиться в больницу.
«Пелагею укусила змея, Карина Кросс сломала палец, Андрей Минин повредил локоть и в принципе сильно так ударился головой и спиной, Ольга Бузова почти расплакалась в последнем конкурсе. Ну, а Ида Васильевна свалилась со сцены, так как не разошлась с Мариной Федункив», - написала Ида в своем Telegram-канале.
Пострадавшая Карина Кросс с распухшим большим пальцем на левой ноге со съемок Comedy отправилась в больницу, в отделение травматологии. Выяснилось, что палец действительно сломан и остается только гадать, как она теперь справится со всеми выступлениями, запланированными на оставшуюся часть этого года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Галич, хоть ничего не сломала, но тоже ощущает последствия своего «полета» со сцены.
«На попе у меня остался солидный синяк от падения», - пожаловалась она.
В целом, по словам Иды, съёмки новогоднего Comedy Club прошли очень хорошо и она давно так не смеялась. Зрители смогут и сами оценить результат работы артистов - снятый материал покажут в новогоднюю ночь на канале ТНТ.