«Я уже влюбилась»: Бузова в кукольном платье с рукавами-фонариками блеснула сокровенным перед парнями в Минске

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая представила свою команду на шоу «Фактор. By». Она на сцене отметилась в женственном образе на публике.

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она снимается в нескольких проектах. Артистка ведет «Звезды в Африке», а также кулинарное шоу. Она всегда старается продумывать свои образы. В 36 лет телеведущая следит за фигурой. Она все чаще подчеркивает свои достоинства.

Недавно Ольга снялась в новогодней фотосессией. Она примерила смелые платья с откровенным декольте. А вот для съемок в одном из ключевых выпусков шоу «Фактор. By», который проходит в Минске, артистка предпочла более сдержанный лук. 

Бузова представила свою команду, выйдя на сцену в бархатном мини-платье со стразами и рукавами-фонариками. Она сделала акцент на стройных ногах, едва прикрыв сокровенное.

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«Каждый исполнитель особенный, и я уже влюбилась в них! Впереди нам предстоит сложное, но безумно увлекательное путешествие под названием "Фактор.By". Ребята уже вовсю готовятся к первому прямому эфиру, который состоится 9 декабря, а мне не терпится уже прилететь, и обнять моих.

Ведь для каждого из них, это самый настоящий шанс заявить о себе, и покорить ваши сердца! А я, как наставница, всегда буду рядом  и очень хочу, чтобы вы поверили в нас!» – написала звезда.

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Поклонники были восхищены образом Бузовой. Многие осыпали ее комплиментами. Но нашлись и те, кто решил, что у артистки наряд не по возрасту.

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