«Я уже влюбилась»: Бузова в кукольном платье с рукавами-фонариками блеснула сокровенным перед парнями в Минске

Недавно Ольга снялась в новогодней фотосессией. Она примерила смелые платья с откровенным декольте. А вот для съемок в одном из ключевых выпусков шоу «Фактор. By», который проходит в Минске, артистка предпочла более сдержанный лук.

Бузова представила свою команду, выйдя на сцену в бархатном мини-платье со стразами и рукавами-фонариками. Она сделала акцент на стройных ногах, едва прикрыв сокровенное.

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