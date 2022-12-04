Прикрылась одной простынкой: Кристина Асмус выложила личное фото из бани в Сеть

В последнее время Асмус постоянно находится на съемках. Она признавалась, что забросила соцсети. Однако в этом году актриса делилась пикантными кадрами. И декабрь она решила начать именно с такого контента. Артистка провела время в бане.

Она запечатлелась обнаженной, прикрыв прелести фигуры тонкой простынкой. Звезда предстала без макияжа. Ее распаренная кожа пылала розовым цветом.

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