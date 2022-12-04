Прикрылась одной простынкой: Кристина Асмус выложила личное фото из бани в Сеть

Кристина Асмус

Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды

Бывшая жена Гарика Харламова провела вечер после работы вне дома. Она едва скрыла свою наготу на новом снимке.

Кристина Асмус уже давно строит карьеру в кино. Она может похвастаться тем, что снялась в сериале «Интерны», который позволил ей прославиться. Однако потом ее роли были все откровеннее. Актриса развелась с Гариком Харламовым. После этого артистка успела отметиться еще в ряде проектов, поразив поклонников раскованностью.

В последнее время Асмус постоянно находится на съемках. Она признавалась, что забросила соцсети. Однако в этом году актриса делилась пикантными кадрами. И декабрь она решила начать именно с такого контента. Артистка провела время в бане.

Она запечатлелась обнаженной, прикрыв прелести фигуры тонкой простынкой. Звезда предстала без макияжа. Ее распаренная кожа пылала розовым цветом.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды

«Не модно, не презентабельно, не роскошно, зато красиво, естественно и хорошо. Зато это я!
Баня после смены была лучшим решением! Уже в третий раз хожу в общественные. Хожу одна. Удивилась самой себе, как мне было комфортно и легко», – заявила звезда.

Поклонники восхитились ее природной красотой. Она все же удивила некоторых подписчиков таким личным снимком.

Читайте также