«Многие ошиблись»: Дзюба рассказал о профессионализме Черчесова

Знаменитый российский футболист Артем Дзюба высказался о профессионализме экс-тренера национальной сборной Станислава Черчесова.
«Как показывает практика, многие ошиблись в том, что про него говорили. Он везде доказывает, что очень хороший специалист», - признался спортсмен, передает YouTube-канал «Площадка».
Напомним, с 2016 года Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Однако Станислав покинул пост после неудачного выступления команды на чемпионате Европы в 2021 году. Сейчас специалист возглавляет венгерский футбольный клуб «Ференцварош».
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Дзюба, отдав семь лет ФК «Зенит», в мае 2022-го покинул клуб. И в августе подтвердил, что подписал контракт на один сезон с турецким клубом «Адана Демирспор». На поле форвард будет выходить под номером 24. Экс-капитан сборной России в новом клубе получит за год 1,5 млн евро. Это более чем в два раза ниже, чем в «Зените» - еще в 2020 году он получал 4,2 млн евро.