«Многие ошиблись»: Дзюба рассказал о профессионализме Черчесова

Дзюба, отдав семь лет ФК «Зенит», в мае 2022-го покинул клуб. И в августе подтвердил, что подписал контракт на один сезон с турецким клубом «Адана Демирспор». На поле форвард будет выходить под номером 24. Экс-капитан сборной России в новом клубе получит за год 1,5 млн евро. Это более чем в два раза ниже, чем в «Зените» - еще в 2020 году он получал 4,2 млн евро.