Сама элегантность: Бородина в кружевном платье миди повеселилась с Галич и Скулкиной на съемках Comedy Club

На этот раз Ксения особое внимание уделила наряду. Она облачилась в кружевное платье миди с белым бантом и открытыми плечами. Элегантный наряд дополнили туфли на шпильке и аккуратная укладка в виде пучка. Телеведущая сделала акцент на изящных щиколотках. Она отправилась на съемки, надев шубу.

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