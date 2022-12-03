Сама элегантность: Бородина в кружевном платье миди повеселилась с Галич и Скулкиной на съемках Comedy Club

Ксения Бородина большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Начало декабря у нее началось с покупки дорогостоящего автомобиля. Она сама водит машину, поэтому очень рада приобретению. Но и работать звезда не перестает. Накануне она появилась на съемках Comedy Club.
На этот раз Ксения особое внимание уделила наряду. Она облачилась в кружевное платье миди с белым бантом и открытыми плечами. Элегантный наряд дополнили туфли на шпильке и аккуратная укладка в виде пучка. Телеведущая сделала акцент на изящных щиколотках. Она отправилась на съемки, надев шубу.
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Примечательно, что весь вечер Ксения была в компании Иды Галич, а также своих соведущих по шоу «Женский клуб» – Марины Федункив и Екатерины Скулкиной. Они постоянно смеялись. Ида даже успела съесть шаурму. Их столик оказался самым шумным. К слову, на съемках была и Ольга Бузова, но она предпочитает не сталкиваться с коллегой после того, как перестала с ней вести «Дом-2».