Опасаются людей: Мондезир Свет-Амур рассказал, когда они с Ефременковой покажут детей

Экс-участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур заботятся о своих маленьких близнецах, которые появились на свет в сентябре. Однако звездные родители до сих пор не показали лица малышей. Юлия как-то призналась поклонникам, что сделает это, но позже. Красотка постоянно находит новые поводы для беспокойства и тревоги.

Сегодня супруг Ефременковой сам рассказал, почему они не хотят раскрывать внешность детей. По словам знаменитости, они с Юлией опасаются делать это из-за суеверий.

«Как время придет, мы поделимся с вами и покажем, но на данный момент мы не хотим, потому что, во-первых, они некрещеные, все люди разные, поэтому на благо детям этот вопрос не стоит на повестке дня. Когда придет время, тогда и покажем», - прокомментировал Мондезир в соцсетях.

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