Лолита задрала подол черного платья на ковровой дорожке, сверкнув «межножьем»: затмила всех

Лолита Милявская уже много лет выступает на сцене. Она в свои 59 лет продолжает выступать на сцене. Певица не только участвует съемках телевизионных шоу, но и легко находит общий язык с молодыми исполнителями. Она прославилась, как женщина без комплексов. Артистка 3 декабря появилась на съемках «Песни года».
На этот раз Лолита выбрала лаконичное платье в пол в черном цвете. Наряд украсили мерцающие стразы вместо воротника. Она надела босоножки на каблуке и сделала небрежную укладку. Певица позировала перед публикой на ковровой дорожке и задра подол. Разрез на платье позволил ей блеснуть «межножьем». Она показала изящные бедра.
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Лолита Милявская. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Многие были очарованы тем, как выглядит Лолита. Она даже едва не забрала домой елку, которая украшала фотозону. Артистка, к слову, недавно призналась, что у нее появился возлюбленный. Она намекнула, что новый роман делает ее моложе. Примечательно, что несмотря на свой звездный статус, она пользуется общественным транспортом.
«Езжу на электричке, потому что так быстрее. А кто узнает? Похожа и похожа! Главное, не говорить ничего, чтобы кто нибудь не закричал: это она!» – цитирует Милявскую корреспондент сайта Teleprogramma.pro.