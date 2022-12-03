Лолита задрала подол черного платья на ковровой дорожке, сверкнув «межножьем»: затмила всех

На этот раз Лолита выбрала лаконичное платье в пол в черном цвете. Наряд украсили мерцающие стразы вместо воротника. Она надела босоножки на каблуке и сделала небрежную укладку. Певица позировала перед публикой на ковровой дорожке и задра подол. Разрез на платье позволил ей блеснуть «межножьем». Она показала изящные бедра.

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