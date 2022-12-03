Удивил фанатов: Шоуа рассказал, сколько выложил денег за права на песни «Непары»

По его словам, он поговорил с Косинским, и в итоге многомилионный проект был отдан ему за десять тысяч рублей.

«Мы друг другу много хорошего сделали, он мне доверил это», — поделился Шоуа в беседе с НСН.

Ранее Александр высказался на «Авторадио» о современных исполнителях. Певец, в частности, считает некоторые реалии современного шоу-бизнеса, например, отсутствие смысла в песнях многих любимцев публики неприличным.