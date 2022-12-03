Удивил фанатов: Шоуа рассказал, сколько выложил денег за права на песни «Непары»

Экс-участник коллектива «Непара» Александр Шоуа впервые рассказал общественности, как ему достались все права на песни группы.
Певец покинул известный дуэт в 2019 году и начал сольную карьеру. В 2020 году исполнитель стал обладателем всех прав на песни «Непары». Многомилионный проект отошел артисту всего за...десять тысяч рублей.
«У меня была сольная история. В 2020 году раздается мне звонок, автор песни «Они знакомы давно» Андрей Косинский говорит мне, что Викуля и ее новый партнер хотят петь эту песню. Олег Некрасов (продюсер "Непары") подтвердил это», - отметил Шоуа.
По его словам, он поговорил с Косинским, и в итоге многомилионный проект был отдан ему за десять тысяч рублей.
«Мы друг другу много хорошего сделали, он мне доверил это», — поделился Шоуа в беседе с НСН.
Ранее Александр высказался на «Авторадио» о современных исполнителях. Певец, в частности, считает некоторые реалии современного шоу-бизнеса, например, отсутствие смысла в песнях многих любимцев публики неприличным.