Клава Кока в платье с перьями не скрыла прелести фигуры на «Песне года»: челюсти отвисли у всех

На одном из главных мероприятий года Клава появилась в белоснежном мини-платье с перьями. Она сделала акцент на своих стройных ногах. Певица едва прикрыла изящные формы. Она дополнила образ босоножками и чокером. Артистка выступила на одной сцене с Филиппом Киркоровым, Львом Лещенко и Полиной Гагариной.

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