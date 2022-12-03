Клава Кока в платье с перьями не скрыла прелести фигуры на «Песне года»: челюсти отвисли у всех

Клава Кока является популярной исполнительницей. Она успела выпустить несколько хитов. Певица завоевала любовь публики не только заводными песнями. Она не боится экспериментировать с образами. Артистка обладает точеной фигурой, которую любит подчеркивать. Звезда стала гостьей на «Песне года».
На одном из главных мероприятий года Клава появилась в белоснежном мини-платье с перьями. Она сделала акцент на своих стройных ногах. Певица едва прикрыла изящные формы. Она дополнила образ босоножками и чокером. Артистка выступила на одной сцене с Филиппом Киркоровым, Львом Лещенко и Полиной Гагариной.
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На этот раз Клава очаровала публику. Она запечатлелась с Киркоровым и Мари Краймрери. Многие гости потеряли дар речи, увидев певицу в монохромном аутфите.
Добавим, что этим вечером многие артистки выбрала броские наряды: Лера Кудрявцева, Лолита Милявская, Анна Дзюба и другие селебрити.
Клава Кока, Филипп Киркоров, Мари Краймбрери. Фото: соцсети звезды