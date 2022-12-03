«Получили главные статуэтки нашей страны»: неузнаваемая Анна Asti выступила с Филиппом Киркоровым на «Песне года»

Анна Дзюба, которая является певицей и бывшей солисткой группы Artik & Asti, продолжает активно строить карьеру. Она впустила альбом, который в миг стал популярным, а треки покорили чарты. Также артистка перекрасилась в блондинку, из-за чего был скандал, так как ее стали обвинять в подражании Светлане Лободе. Но это не помешало ей записать дуэт с Филиппом Киркоровым.
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3 декабря в Москве состоялась «Песня года». Киркоров подготовил несколько образов. Изюминкой вечера стало его выступление с Анной. Они исполнили хит «Хобби». Не удивительно, что артисты получили награду в номинации «Дуэт года». Однако некоторые гости не сразу узнали Дзюбу. Певица заметно поправилась и даже пышные локоны не скрыли ее щечки.
«Мы дуэт года. Спасибо тебе за невероятное доверие. Мы сегодня получили главные статуэтки нашей страны. Наши Грэмми», – заявила она, передает корреспондент сайта Teleprogramma.pro.
Анна Asti и Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press