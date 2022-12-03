«Получили главные статуэтки нашей страны»: неузнаваемая Анна Asti выступила с Филиппом Киркоровым на «Песне года»

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3 декабря в Москве состоялась «Песня года». Киркоров подготовил несколько образов. Изюминкой вечера стало его выступление с Анной. Они исполнили хит «Хобби». Не удивительно, что артисты получили награду в номинации «Дуэт года». Однако некоторые гости не сразу узнали Дзюбу. Певица заметно поправилась и даже пышные локоны не скрыли ее щечки.