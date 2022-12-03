Полина Гагарина в невесомом платье блеснула рельефными бедрами на публике: есть что показать

Полина Гагарина давно стала популярной исполнительницей. Она не скрывает, что работа отнимает у нее много сил. Певица каждый год выпускает новые треки. Она также не перестает заниматься спортом, поэтому может похвастаться точеной фигурой. 3 декабря в Москве состоялась «Песня года», где звезда появилась в женственном наряде.
На ковровой дорожке Гагарина предстала в невесомом мини-платье со стразами. Она едва прикрыла прелести фигуры. Певица оголила свои рельефные бедра на публике. Она выступила на одной сцене с Филиппом Киркоровым, Клавой Кокой и другими популярными исполнителями.
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Многие осыпали комплиментами 35-летнюю Гагарину. Она доказала, что находится в отличной форме. Добавим, что также на концерте щегольнула Лера Кудрявцева в платье в пол, а Клава Кока выбрала платье с перьями. А Киркоров сменил за вечер несколько образов.
Полина Гагарина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro