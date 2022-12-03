Полина Гагарина в невесомом платье блеснула рельефными бедрами на публике: есть что показать

На ковровой дорожке Гагарина предстала в невесомом мини-платье со стразами. Она едва прикрыла прелести фигуры. Певица оголила свои рельефные бедра на публике. Она выступила на одной сцене с Филиппом Киркоровым, Клавой Кокой и другими популярными исполнителями.

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