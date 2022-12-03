SHAMAN раскрыл любимого композитора: «Моя телевизионная карьера началась с его песни»

3 декабря в Москве состоялась «Песня года». На сцене выступили, как артисты, давно завоевавшие любовь публики, так и молодые исполнители. В этом году она сцене предстал Ярослав Дронов, который известен как SHAMAN.
Он порадовал публику своим выступлением. А корреспонденту Teleprogramma.pro рассказал, кто его любимый композитор и какая песня помогла ему стать успешным.
«Я сейчас еду на концерт Эдуарда Артемьева. Моя телевизионная карьера началась с его песни "Дельтаплан". Он очень тепло отзывался обо мне в интервью», – поделился SHAMAN.
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Напомним, что ранее певец развеял домыслы общественности о баснословных гонорарах. Он напомнил, что артисты вынуждены тратить средства на творчество. Заработанные деньги уходят на клипы и содержание команды помощников.
SHAMAN отметил, что он благодарен слушателям и часто поет песни с теми фанатами, которые ждут его после концертов у служебного входа.
SHAMAN. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro