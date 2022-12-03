SHAMAN раскрыл любимого композитора: «Моя телевизионная карьера началась с его песни»

3 декабря в Москве состоялась «Песня года». На сцене выступили, как артисты, давно завоевавшие любовь публики, так и молодые исполнители. В этом году она сцене предстал Ярослав Дронов, который известен как SHAMAN.

Он порадовал публику своим выступлением. А корреспонденту Teleprogramma.pro рассказал, кто его любимый композитор и какая песня помогла ему стать успешным.