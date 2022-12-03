Ослепительно хороша: Валерия в откровенном платье цвета электрик засветила изящные формы на «Песне года»

Валерия уже давно выступает на сцене. Примечательно, что она продолжает выпускать песни и часто становится членом жюри в телевизионных шоу. В 54 года певица может похвастаться стройностью и моложавым видом. Ко всему прочему, она не боится экспериментировать с образами. 3 декабря звезда появилась на «Песне года».
На торжественном мероприяти Валерия щегольнула в платье цвета электрик с перьями на плече. Наряд с декольте и смелым разрезом спереди позволил певице подчеркнуть ее точеную фигуру. Она оголила изящные ножки на ковровой дорожке. Лаконичная прическа и алая помада завершили ее броский аутфит.
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Валерия. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Многие гости восхитились тем, как выглядит жена Иосифа Пригожина. Она получила множество комплиментов. Добавим, что на этот раз и Лера Кудрявцева выбрала смелое платье со стразами. Среди тех, кто выступил на концерте были: Филипп Киркоров, Дима Билан, Клава Кока, SHAMAN, Полина Гагарина и другие известные персоны.