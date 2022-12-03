Ослепительно хороша: Валерия в откровенном платье цвета электрик засветила изящные формы на «Песне года»

На торжественном мероприяти Валерия щегольнула в платье цвета электрик с перьями на плече. Наряд с декольте и смелым разрезом спереди позволил певице подчеркнуть ее точеную фигуру. Она оголила изящные ножки на ковровой дорожке. Лаконичная прическа и алая помада завершили ее броский аутфит.

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