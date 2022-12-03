«Ждала год»: Бородина похвасталась своим новым дорогостоящим автомобилем «Ролс-Ройс»

Ксения Бородина не скрывает, что хорошо зарабатывает. Уже больше 18 лет она ведет шоу «Дом-2», а также другие проекты. Если раньше ей приходилось подрабатывать, то теперь гонораров ей хватает на проживание в роскошном доме, дорогие наряды и содержание дочек: Маруси и Теоны. А ездит звезда уже несколько лет на белом «гелике».
Еще в 2020 году Ксения сокрушалась, что ждал машину, которую ей должны были привезти из Европы, но границы закрыли и ей пришлось набраться терпения. И вот 3 декабря, словно подарок к Новому году, телеведущая получила долгожданный автомобиль.
Она в сером костюме с брюками в пол позировала у нового «Ролс-Ройса», в графитовом цвете. Бородина прильнула к капоту и поцеловала «Дух экстаза» — это украшение, которое можно найти на капоте автомобиля. К слову, стоит такая машина около 45 миллионов рублей.
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Поклонники и друзья приняли поздравлять звезду с покупкой. Многие отметили, что она теперь обладает роскошной тачкой.
«Сегодня такой день! Ребята, спасибо, что ждали! Я ждала этого год!» – заявила Ксения.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды