«Ждала год»: Бородина похвасталась своим новым дорогостоящим автомобилем «Роллс-Ройс»

Еще в 2020 году Ксения сокрушалась, что ждала машину, которую ей должны были привезти из Европы, но границы закрыли и ей пришлось набраться терпения. И вот 3 декабря, словно подарок к Новому году, телеведущая получила долгожданный автомобиль.

Она в сером костюме с брюками в пол позировала у нового «Роллс-Ройса», в графитовом цвете. Бородина прильнула к капоту и поцеловала «Дух экстаза» — это украшение, которое можно найти на капоте автомобиля. К слову, стоит такая машина около 45 миллионов рублей.

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