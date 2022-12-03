Роскачество раскрыло тайну: как правильно выбрать сыр

По словам эксперта, в первую очередь нужно знать, что сыр должен быть изготовлен из молока. Однако недобросовестные производители заменяют часть молочного жира растительными для удешевления. И, к сожалению, последние исследования Роскачества показали, что подобный порой фальсификат встречается.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Покупатели должны уделить внимание на условия, в которых хранится сыр, а также на упаковку: она должна быть целой, герметичной, сам сыр не должен быть деформирован.

Также важным при выборе сына являются показатели массовой доли жира в сухом веществе, которая указана на этикетке. Для «Российского» ГОСТ устанавливает 50%. Если же жирность будет другой, значит это уже не «Российский» сыр, а иной продукт.

У настоящего «Российского» нежная пластичная консистенция. Он также с приятным сырным, слегка кисловатым вкусом. Эксперт подчеркнула, что кисловатость у этого сыра иная, чем у костромскго или советского сыра. А цвет по ГОСТу варьируется от белого до светло-желтого. На срезе должен быть рисунок в виде глазков неправильной и угловатой формы, поведала Завьялова в беседе с порталом «А теперь внимание!».