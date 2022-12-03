Батрутдинов точно оценил: Бузова в алом платье с вырезом обнажила «сочные» округлости на съемках Comedy Club

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она покинула шоу «Дом-2», но теперь ведет новые проекты. Артистка даже стала членом жюри в белорусской версии шоу «Фактор.BY». В свои 36 лет она не перестает зарабатывать миллионы и мечтает о семье. Звезда любит быть в центре внимания, поэтому наряды выбирает яркие.
В первые дни декабря у Ольги особенно много съемок. Она все чаще предстает в нарядных платьях. При этом телеведущей нравятся открытые фасоны, которые выгодно подчеркивают ее формы. 2 декабря она появилась на съемках Comedy Club.
Бузова предпочла лук в оттенках шоу. Она блеснула фигурой в лом платье с декольте и разрезом от бедра. Она обнажила свои мощные бедра. Лук дополнили босоножки.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
На этот раз Ольга не стала раскрывать подробности съемок. Однако поклонники уверены, что артистка очаровала Тимура Батрутдинова, с которым близко дружит, а также других юмористов.
«Ого, какой разрез», «Слилась с фоном», «Фигурка стала аппетитнее», «Уже хочется услышать шутки про декольте», «Какая яркая», «Тут все идеально», «Тимур снова распустит руки», — стали писать пользователи Сети.