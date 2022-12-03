Батрутдинов точно оценил: Бузова в алом платье с вырезом обнажила «сочные» округлости на съемках Comedy Club

В первые дни декабря у Ольги особенно много съемок. Она все чаще предстает в нарядных платьях. При этом телеведущей нравятся открытые фасоны, которые выгодно подчеркивают ее формы. 2 декабря она появилась на съемках Comedy Club.

Бузова предпочла лук в оттенках шоу. Она блеснула фигурой в лом платье с декольте и разрезом от бедра. Она обнажила свои мощные бедра. Лук дополнили босоножки.

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