Две модницы: Ани Лорак отметилась со своей повзрослевшей дочкой в особняке Филиппа Киркорова в Москве

Ани Лорак уже давно стала популярной исполнительницей. Она много лет живет в России, но в этом году певица несколько месяцев не выходила на связь. Она уехала и лишь осенью снова отметилась в Москве. Однако спустя месяц артистка стала делится снимками из Испании. Она заявила, что там чувствует себя, как дома.
На этот раз Лорак удивила фанатов. Она тайно вернулась в Россию. Певица не смогла пропустить день рождения дочки Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Она поздравила ее с 11-летием и повеселилась в особняке короля отечественной эстрады.
Каролина (настоящее имя звезды, – Прим. ред.) облачилась в белую блузку оверсайз и черные брюки. она была со своей дочкой Софией, которая почти догнала ее по росту. Девочка была одета не менее стильно, выбрав черный наряд с широкими рукавами.
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Филипп Киркоров и Ани Лорак с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Ани Лорак похорошела. Другие заметили, что ее дочка стала еще больше похожа на папу. Напомним, что певица уже запланировала выступления в России. В декабре она выступит в Crocus City Hall.