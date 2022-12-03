Две модницы: Ани Лорак отметилась со своей повзрослевшей дочкой в особняке Филиппа Киркорова в Москве

На этот раз Лорак удивила фанатов. Она тайно вернулась в Россию. Певица не смогла пропустить день рождения дочки Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Она поздравила ее с 11-летием и повеселилась в особняке короля отечественной эстрады.

Каролина (настоящее имя звезды, – Прим. ред.) облачилась в белую блузку оверсайз и черные брюки. она была со своей дочкой Софией, которая почти догнала ее по росту. Девочка была одета не менее стильно, выбрав черный наряд с широкими рукавами.

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