В обнимку за столом: Собчак в алом ретро костюме впервые за долгое время вышла в свет с Богомоловым

Ксения Собчак уже давно прославилась на всю страну. Примечательно, что не так давно журналистка снова оказалась в центре скандала. Ей даже пришлось на время сбежать из страны, так как ее объявили подозреваемой в деле о вымогательстве, а потом перевели в статус свидетеля. И пока ее коллег оставили под арестом по делу о вымогательстве 11 млн рублей, звезда наслаждается светской жизнью.
Примечательно, что Ксения накануне вышла в свет. Она появилась на фестивале «Зимний». А позже телеведущая провела время на светском ужине, где появилась со своим мужем Константином Богомоловым.
Для такого случая блондинка выбрала алый костюм в ретро стиле с юбкой миди и укороченным жакетом с меховым воротником. Лук дополнили леопардовые босоножки. Она в обнимку сидела за столом с возлюбленным.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: соцсети звезды
«Спасибо за теплый вечер», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Собчак. Другие заметили, что у нее семейная идиллия, хотя еще недавно ходили слухи о разводе. «Красивый образ», «Вау... шикарный костюм», «Очень красивый наряд! И вам идет очень», «Вот, что такое элегантность! Очень красивый образ», «Вот, что такое элегантность!» — стали писать подписчики.
Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды