В обнимку за столом: Собчак в алом ретро костюме впервые за долгое время вышла в свет с Богомоловым

Примечательно, что Ксения накануне вышла в свет. Она появилась на фестивале «Зимний». А позже телеведущая провела время на светском ужине, где появилась со своим мужем Константином Богомоловым.

Для такого случая блондинка выбрала алый костюм в ретро стиле с юбкой миди и укороченным жакетом с меховым воротником. Лук дополнили леопардовые босоножки. Она в обнимку сидела за столом с возлюбленным.

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