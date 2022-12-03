Точеная фигура принцессы – шик: Миддлтон в силуэтном платье в пол салатового цвета появилась на премии в США

На днях Миддлтон отметилась на баскетбольном матче. Примечательно, что супругов освистали, но принц и принцесса Уэльские держались достойно. Для появления на публике избранница Уильяма выбирает элегантные наряды. На этот раз она взяла с собой не только пальто и костюмы, но и вечерний лук.

Накануне супруги пришли на премию Earthshot Prize Awards. Миддлтон предстала в силуэтном платье в пол салатового цвета. Она подчеркнула точеную фигуру. Стоимость аренды на вечер этого наряда составил 74 фунта стерлингов.

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