Точеная фигура принцессы – шик: Миддлтон в силуэтном платье в пол салатового цвета появилась на премии в США

Кейт Миддлтонуже давно стала частью британской королевской семьи. Она славится своей утонченностью. Вместе с мужем принцем Уильямом Кэтрин недавно приехала в США. Это первый официальный визит супругов за 8 лет в Америку. Они приехали в Бостон, где успели посетить несколько мероприятий.
На днях Миддлтон отметилась на баскетбольном матче. Примечательно, что супругов освистали, но принц и принцесса Уэльские держались достойно. Для появления на публике избранница Уильяма выбирает элегантные наряды. На этот раз она взяла с собой не только пальто и костюмы, но и вечерний лук.
Накануне супруги пришли на премию Earthshot Prize Awards. Миддлтон предстала в силуэтном платье в пол салатового цвета. Она подчеркнула точеную фигуру. Стоимость аренды на вечер этого наряда составил 74 фунта стерлингов.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press
Жена принца также добавила шиком с помощью ожерельем в тон, которое раньше принадлежало принцессе Диане. Ей это украшение подарила сама Елизавета II. Примечательно, что почетные гости вручили призы на сумму порядка 1 миллиона 200 тысяч долларов. Пятеро победителей своими проектами внесли особый вклад в защиту окружающей среды.
Общественность была восхищены тем, как выглядит Миддлтон. Многие осыпали комплиментами ее фигуры. Напомним, что у принцессы Уэльской трое детей: Джордж, Шарлотта, Луи.
Королевские супруги с Дэвидом Бекхэмом. Фото: Global Look Press