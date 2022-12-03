«Становишься только моложе»: Оксана Самойлова завалила красавицу-маму цветами в день ее рождения

Оксана Самойлова с мамой

Оксана Самойлова с мамой. Фото: соцсети 

Жена Джигана рассказала, что в свои 52 ее родительница записалась на курсы езды на роликах.

Бизнесвумен и многодетная мамочка Оксана Самойлова потратила круглую сумму на букеты для любимой родительницы. 

Мама Самойловой отмечает 52-летие. 

«Обожаю этот день. Сегодня родилась ты – мама всей нашей большой, дружной и счастливой семьи», – отметила Оксана в своем микроблоге.

Самойлова обратилась к маме и поблагодарила ее за мудрость. А еще блогер восхитилась красотой Евгении Николаевны:

«Мамочка, тебе сегодня 52. Но каждый год ты становишься только моложе, активнее и веселее».

 

Мама Оксаны Самойловой. Фото: соцсети 

Жена Джигана устроила сюрприз для любимой мамочки. Ранним утром знаменитость привезла корзины цветов, в которых позже «утонула» именинница.

Также Самойлова рассекретила новое увлечение мамы:

«В свои 52 ты записалась в роллердром, чтобы крутить сальтухи в рампе. Бесконечно восхищаюсь».

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