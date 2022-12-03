«Становишься только моложе»: Оксана Самойлова завалила красавицу-маму цветами в день ее рождения

Бизнесвумен и многодетная мамочка Оксана Самойлова потратила круглую сумму на букеты для любимой родительницы.

Мама Самойловой отмечает 52-летие.

«Обожаю этот день. Сегодня родилась ты – мама всей нашей большой, дружной и счастливой семьи», – отметила Оксана в своем микроблоге.

Самойлова обратилась к маме и поблагодарила ее за мудрость. А еще блогер восхитилась красотой Евгении Николаевны: