Громко сбежавший из России Максим Леонидов нашелся в Петербурге

В начале этого года Максим Леонидов громко заявил, что уезжает навсегда из России, так как «разочаровался в родине». Однако спустя время певец вернулся в Россию. Правда, афишировать свое возвращение уже не стал.

«Сейчас я живу… Отчасти по-прежнему в Петербурге, отчасти в городе Нетании, который находится в 25 минутах от Тель-Авива. Дочь моя учится в Европе, сын ходит в школу в Израиле. Я работаю по всему миру», - заявил он изданию «Москвич Mag».

То есть Леонидов, обругавший последними словами свою страну, продолжает активно зарабатывать здесь деньги. Артиста ничего не смущает.

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