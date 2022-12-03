«Мужчины пока не вижу»: Ольга Бузова в отчаянии обратилась к тарологу

Исполнительница Ольга Бузова обратилась к специалистам из шоу «Утренние гадания» телеканала «ТВ-3», чтобы узнать о своем будущем.

Бузова решила спросить у карт, будет ли с ней достойный мужчина в следующем году. По словам таролога, у Бузовой будет все: карьерный рост, деньги и слава. Но шанс встретить жениха очень мал.