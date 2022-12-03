В 37 как девочка: Айза-Лилуна Ай в кроп-топе и юбке с разрезами обнажила загорелое тело

Среди последних публикаций личного микроблога бизнесвумен Айзы-Лилуны Ай появилось видео, на котором знаменитость продемонстрировала изящное тело.
Айза нарядилась в укороченный топ, который подчеркнул зону декольте. Стройные ноги телеведущая не скрыла за юбкой с разрезами. Айза эффектно прошлась и игриво станцевала посреди зелени на Бали.
Поклонники Айза не поверили, что в 37 лет можно выглядеть так молодо.
«Такая вы красивая», «Тебе точно 37?», «Молода и прекрасна», – написали фанаты под роликом телеведущей.
Напомним, ранее Айза-Лилуна Ай зарегистрировалась в приложении для публикации откровенного контента. Примечательно, что кадры 18+ знаменитость будет показывать только по платной подписке.