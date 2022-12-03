«Самая красивая елка на планете!»: Бородина, Ивлеева и Ханна украсили дома к Новому году

Ханна, Настя Ивлеева и Ксения Бородина

Ханна, Настя Ивлеева и Ксения Бородина. Фото: соцсети 

Знаменитости с нетерпением ждут праздника.

Звезды российского шоу-бизнеса чувствуют себя детьми во время приближения Нового года. Они радуются, когда украшают свои дома к этому торжеству.

Например, новоиспеченная актриса Настя Ивлеева решила заказать тематические декорации к Новому году.

«Просто посмотрите на это! Я попросила в этом году квартиру и елочку украсить в стиле «Простоквашино», прекрасного советского мультфильма. Это самая красивая елка на планете! Помимо подарочков, здесь телевизор… Ребята, я реально сейчас разревусь. Я так обожаю Новый год! Обожаю елки. Такой трепет и волнение, Господи!», – заявила Ивлеева в личном микроблоге.

 

Елка Насти Ивлеевой. Фото: соцсети 

А 31-летняя певица оформила новогоднее дерево в красном цвете. Ветви елки Ханны украшены шарами, рождественскими носочками и снежинками. К слову, артистка вместе с семьей впервые отметит Новый год в коттедже, который она строила четыре года.

Елка Ханны. Фото: соцсети 

Телеведущая Ксения Бородина не отстает от своих коллег и тоже украшает свое жилище к Новому году. В отличие от Ханны и Ивлеевой, Бородина показала праздничные декорации снаружи своего дома.

Ксения повесила яркие гирлянды на свой огромный загородный коттедж.

Фасад дома Бородиной. Фото: соцсети 

Напомним, ранее Ксения Бородина похвасталась богатой жизнью

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