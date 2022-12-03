«Самая красивая елка на планете!»: Бородина, Ивлеева и Ханна украсили дома к Новому году

Звезды российского шоу-бизнеса чувствуют себя детьми во время приближения Нового года. Они радуются, когда украшают свои дома к этому торжеству.
Например, новоиспеченная актриса Настя Ивлеева решила заказать тематические декорации к Новому году.
«Просто посмотрите на это! Я попросила в этом году квартиру и елочку украсить в стиле «Простоквашино», прекрасного советского мультфильма. Это самая красивая елка на планете! Помимо подарочков, здесь телевизор… Ребята, я реально сейчас разревусь. Я так обожаю Новый год! Обожаю елки. Такой трепет и волнение, Господи!», – заявила Ивлеева в личном микроблоге.
Елка Насти Ивлеевой. Фото: соцсети
А 31-летняя певица оформила новогоднее дерево в красном цвете. Ветви елки Ханны украшены шарами, рождественскими носочками и снежинками. К слову, артистка вместе с семьей впервые отметит Новый год в коттедже, который она строила четыре года.
Елка Ханны. Фото: соцсети
Телеведущая Ксения Бородина не отстает от своих коллег и тоже украшает свое жилище к Новому году. В отличие от Ханны и Ивлеевой, Бородина показала праздничные декорации снаружи своего дома.
Ксения повесила яркие гирлянды на свой огромный загородный коттедж.
Фасад дома Бородиной. Фото: соцсети
Напомним, ранее Ксения Бородина похвасталась богатой жизнью.