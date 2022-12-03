«Самая красивая елка на планете!»: Бородина, Ивлеева и Ханна украсили дома к Новому году

Звезды российского шоу-бизнеса чувствуют себя детьми во время приближения Нового года. Они радуются, когда украшают свои дома к этому торжеству.

Например, новоиспеченная актриса Настя Ивлеева решила заказать тематические декорации к Новому году.

«Просто посмотрите на это! Я попросила в этом году квартиру и елочку украсить в стиле «Простоквашино», прекрасного советского мультфильма. Это самая красивая елка на планете! Помимо подарочков, здесь телевизор… Ребята, я реально сейчас разревусь. Я так обожаю Новый год! Обожаю елки. Такой трепет и волнение, Господи!», – заявила Ивлеева в личном микроблоге.