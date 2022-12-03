«Муж остался доволен»: Мария Кравченко избавилась от четырех килограммов

Мария призналась, что ради съемок в сериале «Ресторан по понятиям» она похудела на четыре килограмма. Первым оценил преображение актрисы ее муж.

«Если же мой завтрак начинается в 11, то, естественно, хлеба на моей тарелке уже не будет. Поэтому мы с моей героиней во многом похожи. Поскольку я играла вегана, то добровольно решила похудеть на четыре килограмма. И мне это удалось. Мой муж остался доволен», – рассказала Мария в thevoicemag.ru.