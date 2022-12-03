«Встречаются несколько месяцев»: что известно о новой пассии Тимати – Паулине

В Сети считают, что именно Паулина помогла Тимати выбрать коллекцию предметов искусства со всего мира.

«Встречаются несколько месяцев, но стараются не светиться особо, в тусовке много раз их видели вместе, часто бывают в ресторане Semifreddo», – заявили источники starhit.ru.

К слову, Паулина училась в одном классе с Алесей Кафельниковой. Нередко видели девушку в компании Лизы Песковой.