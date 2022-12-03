«Встречаются несколько месяцев»: что известно о новой пассии Тимати – Паулине

Тимати

Тимати. Фото: соцсети 

Шоумен порвал отношения с моделью, которая всем напомнила Ирину Шейк.

Рэпер и бизнесмен Тимати после расставания с Валентиной Ивановой закрутил роман с арт-дилером Паулиной.

Несмотря на скрытность влюбленных, пару несколько раз видели в дорогом столичном ресторане.

Отметим, что Паулина известна среди любителей искусства. Девушка закончила МГУ с красным диплом. Она организовывает выставки.

Паулина. Фото: соцсети 

В Сети считают, что именно Паулина помогла Тимати выбрать коллекцию предметов искусства со всего мира.

«Встречаются несколько месяцев, но стараются не светиться особо, в тусовке много раз их видели вместе, часто бывают в ресторане Semifreddo», – заявили источники starhit.ru. 

К слову, Паулина училась в одном классе с Алесей Кафельниковой. Нередко видели девушку в компании Лизы Песковой.

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