«Встречаются несколько месяцев»: что известно о новой пассии Тимати – Паулине

Рэпер и бизнесмен Тимати после расставания с Валентиной Ивановой закрутил роман с арт-дилером Паулиной.
Несмотря на скрытность влюбленных, пару несколько раз видели в дорогом столичном ресторане.
Отметим, что Паулина известна среди любителей искусства. Девушка закончила МГУ с красным диплом. Она организовывает выставки.
Паулина. Фото: соцсети
В Сети считают, что именно Паулина помогла Тимати выбрать коллекцию предметов искусства со всего мира.
«Встречаются несколько месяцев, но стараются не светиться особо, в тусовке много раз их видели вместе, часто бывают в ресторане Semifreddo», – заявили источники starhit.ru.
К слову, Паулина училась в одном классе с Алесей Кафельниковой. Нередко видели девушку в компании Лизы Песковой.