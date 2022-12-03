К Новому году готова: дочка Кудрявцевой с огромной стразой на носу вышла на прогулку

Телеведущая Лера Кудрявцева показала забавное видео со своей дочкой Машей, которая уже по-праздничному украсила себя. Четырехлетняя девочка знает толк в бижутерии и на голову водрузила блестящую корону. А носик инкрустировала алым камнем, и получился этакий новогодний образ. На вопрос папы, что это у нее на лице, она с деловым видом объяснила: «Это страза!».

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Напомним, дочка у Кудрявцевой родилась в 2018 году в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Также у звезды есть взрослый сын Жан Ленюк, ему 32 года, и он уже сделал маму бабушкой – внука зовут Львом.