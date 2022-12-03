«Мне приходилось ее уговаривать»: Ирина Винер выдала тайну Алины Кабаевой

Алина Кабаева, прославленная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, накануне торжественно открыла в Сочи детский турнир «Небесная грация». Он был основан спортсменкой в прошлом году и теперь будет иметь статус ежегодного.

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На мероприятии вместе с Кабаевой присутствовала ее тренер Ирина Винер. Наставница чемпионок поведала о том, что Алина в свое время много трудилась и превосходила даже саму себя, что и привело ее к успеху. И раскрыла секрет Кабаевой.