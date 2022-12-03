Севастьянова назвала размер своего дохода: «Хотела бы, чтобы мой молодой человек зарабатывал больше, чем я»

Победительница Олимпиады по художественной гимнастике Каролина Севастьянова порассуждала на тему, сколько должен зарабатывать мужчина.

«Я хотела бы, чтобы мой муж, мой молодой человек зарабатывал больше, чем я. А я зарабатываю неплохо. Мне бы все-таки хотелось, чтобы у него было больше возможностей, и чтобы он был главным человеком в семье», - высказалась гимнастка сайту «Абзац».

При этом, Каролина все-таки указала, сколько зарабатывает сама: «Я достаточно, около 10 тысяч долларов в месяц».

Доходы Севастьянова получает от рекламных контрактов. В основном она работает с американскими и европейскими брендами.