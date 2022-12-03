«Не слышала от Феди, что он устал»: Евгения Медведева «уколола» Даню Милохина

Фигуристка Евгения Медведева восхитилась своим новым напарником по проекту Ильи Авербуха.

Актер Федор Федотов затмил блогера Даню Милохина в глазах спортсменки.

Если Милохин с жалобами на усталость сбежал от Медведевой, то Федотов готов работать без слез и вздохов.

«А ведь многим трудно выдерживать «Ледниковый период» сам по себе! Я ни разу не слышала от Феди, что он устал. Не знаю, как он справляется, но я стараюсь максимально его поддерживать. Федор Федотов – мой герой вообще!», – заявила Евгения в беседе с 7days.ru.