Расставшаяся с бойфрендом Каролина Севастьянова рассказала, чем сейчас зарабатывает

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова недавно рассталась с состоятельным бойфрендом Александром Мазановым. Они были вместе с 2016 года, но что-то пошло не так.

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Однако длинноногая красотка не унывает. И продолжает свою шикарную жизнь в Монако. Чем она зарабатывает, девушка рассказала в интервью сайту «Абзац».

«На данный момент я инфлюенсер, я в Instagram* делаю рекламу, у меня есть контракты с разными брендами, американскими в основном, европейскими, и больше сейчас на этом основываюсь. Плюс развиваю свой еще косметический, но это еще долго», - рассказала спортсменка.

Девушка на фоне санкций и отмены всего русского опасалась, что потеряет контракты, но пока этого не произошло. А вот открывать свою школу художественной гимнастики она не планирует.

* Социальная сеть принадлежит Meta, признанной в России экстремисткой организацией и запрещенной на территории страны.