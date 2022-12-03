Стал гладкий, как яичко: Егор Крид побрился налысо

Егор Крид показал результаты своего похода к барберу. Рэпер перед этим получил от поклонницы критику, мол, ему не идут длинные волосы. То ли фанатка задела за живое Егора, и он психанул, то ли Крид просто решил пошутить. Но итог на голове превзошел все ожидания публики.

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Крид сбрил налысо свои длинные локоны. Он стал гладкий, как яичко, лысина получилась идеальной.

«Надеюсь, та девочка рада», - написал Крид и натянул улыбку Гарольда, скрывающего боль.

Кстати, за этот сезон смена имиджа у Крида уже не первая. Ранее он сделал дреды как у певца Шамана, и все посчитали, что он копирует артиста.