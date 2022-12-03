Новости шоу-бизнеса: Петросяна похоронили, жена Прилучного беременна, Пугачева объяснила свою эмиграцию

Лорак объявилась у Киркорова на празднике

Во второй день зимы Филипп Киркоров собрал под своей крышей звездных гостей. Поводом стал день рождения его дочки Аллы-Виктории – ей исполнилось 11 лет. За столом объявилась и Ани Лорак, пропавшая с радаров еще весной. Киркоров объявил всем, что певица здесь, хотя она хотела оставить это в тайне.

Жена Прилучного беременна

Зепюр Брутян еще полгода замужем, но уже в положении. Рассекретить семейную тайну Павла Прилучного и его молодой жены решил сотрудник Лапино, в котором звезды уже выбрали врача и заключили контракт на роды.

Дава признался в любви Долиной

Бывший бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян, наиболее известный как Дава, признался в любви Ларисе Долиной. Он так проникся к артистке, что плодом этой любви стал совместный трек.

Петросяна похоронили

Евгения Петросяна похоронили какие-то нелюди, а он, живехонький, плескается в водах океана на Мальдивах. С негодованием сатирик отметил, что его друзья и коллеги обеспокоились фейк-новостью, сам же он отнесся к этому с юмором: мол, долго теперь жить буду.

Пугачева объяснила свою эмиграцию.

Оказалось, Алла Пугачева дала объяснение своей эмиграции еще четверть века назад. Она призналась, что если ее «Родина-мать» обидит, она уедет. И лучше будет нищей в чужой стране. Как именно в этом году ее обидела страна, что Примадонна переехала «нищенствовать» в Израиль, люди пока не понимают.