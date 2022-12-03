«Работа — это не мое»: Дмитрий Нагиев сделал заявление о завершении карьеры

«Вообще работа — это не мое, ей-богу. Вот когда съемки — хоть из профессии уходи. И на гастролях я тоже люблю вот это: солнце, море, а когда спектакль, мне прямо как обухом по голове. Сразу плавки надо переодевать. Меня это доконает», - посетовал актер.

Кстати, это уже не первый намек от Нагиева по поводу завершения карьеры телеведущего и актера. На днях он обсуждал сферу IT с поклонниками и признался, что есть у него планы сделать что-то новое, например, открыть барбершоп.