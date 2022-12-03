Алина Кабаева в черном стильном костюме появилась на открытии турнира «Небесная грация» в Сочи

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева в прошлом году основала турнир «Небесная грация» для маленьких гимнасток. В этом году мероприятие проходит во второй раз.
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В новой Академии художественной гимнастики в Сочи Кабаева накануне открыла турнир лично, не нарушая традиции. Вместе с ней были прославленный тренер Ирина Винер, глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Алина Кабаева на открытии турнира. Фото: соцсети
Для мероприятия Кабаева облачилась в безупречно подчеркивающий фигуру стильный костюм черного цвета, волосы оставила струящимися локонами. Во второй части вечера чемпионка переоделась, облачившись в небесно-голубой – в цвет турнира – брючный костюм оверсайз.
Алина Кабаева и Яна Батыршина. Фото: соцсети