А это законно? Валя Карнавал так упаковала свою пышную плоть в декольте, что она еще больше округлилась

Певица, тиктокерша Валя Карнавал, настоящее имя которой Валентина Карнаухова, любит провокационные наряды. Причем, с появлением жениха откровенных образов у нее стало гораздо больше. По-видимому, Саша Стоун поощряет ее страсть к оголению.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В пятницу Карнавал решила зажечь с подружками в клубе и нарядилась. Образ получился более чем откровенный, в котором она продемонстрировала всю красоту своей фигуры.

Внушительный бюст Валя упаковала в тесное декольте так, что он оказался еще массивнее, а мини-шортики подчеркнули длинные стройные ноги звезды. Подписчики вопрошают: а это вообще законно - быть такой красивой?