Определилась: стало известно, где сейчас находится Ани Лорак

С весны местонахождение Ани Лорак для поклонников было неизвестно. По разным слухам, ее сначала видели в Москве, затем она объявилась в Турции. Осенью звезда, наконец, появилась в соцсетях и призналась, что в данный момент отдыхает в Испании и обозлила соотечественников еще больше, заявив: «Чувствую себя дома».

Однако, накануне вскрылось, где на самом деле сейчас обитает Лорак. Певицу сдал ее кум Филипп Киркоров.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Артистка объявилась в его загородном особняке на грандиозном застолье в честь дочки Киркорова. И хозяин вечера громко всем объявил, что Лорак – с нами.