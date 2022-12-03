«Всегда будешь первым!»: новая ведущая шоу «Голос. Дети» Чурикова обратилась к Нагиеву

Телеведущая Яна Чурикова показала первые фото с проекта «Голос. Дети», вести который будет в этом сезоне. И первое заявление на новом посту она сделала в отношении своего предшественника Дмитрия Нагиева, нарядившись в футболку с его изображением.

«Дима, ты всегда будешь первым! Легенда, навсегда в моем сердце», — заявила телеведущая, сделав публикацию в соцсети.

Чурикова позировала уже на правах хозяйки на сцене «Голоса» и выглядела счастливой. Подписчики ее поддержали и пожелали удачи.

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Напомним, на Первом канале с нового сезона произошли серьезные кадровые изменения. Дмитрий Нагиев вел шоу с 2012 года, но в этом году покинул канал. На «Голосе» для пенсионеров его заменила Лариса Гузеева, чем поклонники были крайне недовольны. А вот Чурикову, очевидно, приняли тепло – в давние времена она вела на Первом шоу «Фабрика звезд».