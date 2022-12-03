Легла на животик и прелести в кадр: мокрая Рудова в бикини-треугольничках раздразнила весь пляж

Звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» Наталья Рудова улетела в Дубай с подругой и решила как следует отдохнуть перед Новым годом. Красавица первым делом поспешила на пляж – море, солнце, песок расслабили звезду и приподняли ей настроение моментально.

Сама Рудова не забыла, как любят ее подписчики снимки с пляжа. Она сделала фото в разных ракурсах и пока фотографировалась, раздразнила весь пляж.

Лежа на животе, мокрая Рудова предъявила красивое декольте в лифе-треугольничках, от которого поклонники пришли в восторг.