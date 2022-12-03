«Бухать будем!»: Анастасия Костенко перестала быть пай-девочкой

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко, призналась, что недовольна тем, что ее муж из-за дисквалификации не сможет сыграть за свою команду «Родина Медиа» в финале проходящей в Краснодаре Медиалиги.

«Что, зря приехали что ли? Не зря! Бухать будем!» - объявила мать троих детей, явно довольная тем, что вместе с супругом отдыхает от «цветов жизни» почти в 1400 км от Москвы.

Бывший муж Ольги Бузовой, тем временем, порадовал своих поклонников новостью о том, что к нему возвращается пропавший голос. А значит, пусть играть он и не сможет, но зато будет что есть сил поддерживать своих товарищей по команде - с трибуны стадиона «Краснодар 2».

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