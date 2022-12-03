Для лапочки-дочки ничего не жалко: Киркоров спустил на день рождения Аллы-Виктории более 10 млн рублей

Филипп Киркоров во второй день зимы устроил в своем загородном особняке пир на весь мир. Поводом стало 11-летие дочки певца Аллы Виктории. На празднество артист созвал самых дорогих и близких гостей – в основном, конечно, звезд. За столом были замечены Валерия, Ида Достман с мужем, Валентин Юдашкин с женой, Дава, Егор Крид и другие. Также на пир пришла Ани Лорак, которая скрывалась долгое время.

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Праздник звездный папа устроил в стиле сказки «Снежная Королева». Декор дома, стол и подарки гостям (!) были оформлены в серебристом стиле и радовали красотой окружающих. Кейтеринг, анимация для детей и роскошный торт от знаменитого кондитера Рената Агзамова вышли в итоге Киркорову в копеечку. Но когда король эстрады экономил? По подсчетам экспертов, сумма вышла немалая.