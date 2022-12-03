Уже одежда не сходится: беременная жена Прилучного показала животик

Актер Павел Прилучный и его молодая жена Зепюр Брутян ждет ребенка. Об этом стало известно от сотрудника роддома Лапино, куда уже наведывались будущие родители. Пол пока не афишируется, роды ожидаются в мае следующего года.

А пока Брутян в самом начале своего пути к материнству. И пока пара беззаботно отдыхает в Дубае. Четвертый месяц беременности уже стал заметен, округлившийся животик не так легко становится скрывать. Но жена Прилучного, похоже, и не собирается это делать.

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Она позировала на фоне фешенебельного отеля, демонстрируя свое новое положение, а одежда на ней уже не сходилась – полы пляжной туники разошлись от округлившегося животика в разные стороны.