Ксения Бородина «упаковалась» в платье с глубоким декольте и белым бантом (видео)

Телеведущая Ксения Бородина в пятницу вечером показалась перед своими подписчиками в весьма элегантном праздничном наряде. Она надела длинное черное платье с открытыми плечами, откровенным декольте, кружевом по краю и белым бантом.

Дополняли образ черные босоножки на шпильке, с белыми носами. В качестве музыкального фона к видео Ксения использовала трек Уитни Хьюстон «I Will Always Love You», который была саундтреком к знаменитому фильму «Телохранитель».

В этом платье, с красивой прической и макияжем, Бородина отправилась на съемку новогоднего выпуска Comedy Club.

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