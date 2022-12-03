Ей точно 49?! Красавица-жена Стаса Михайлова в топе-полоске и шортиках сразила стройной фигурой

Певец Стас Михайлов вместе с женой и детьми улетел в Дубай. Сам артист редко показывает, как проводит там время, зато его супруга немного приоткрывает закулисье своей роскошной жизни.

На этот раз бывшая «Мисс Кировоград-1990» блеснула красотой на берегу залива, позируя перед камерой в топе-полоске и шортиках. Все увидели, какой стройной является 49-летняя Михайлова. Обычно когда она позирует со своей дочкой Евой Канчельскис, их едва можно отличить – они словно ровесницы-подружки, настолько молодо выглядит жена артиста.

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Напомним, Инна Михайлова стала половинкой Стаса Михайлова в 2006 году. Музыкант увел ее у мужа-футболиста Андрея Канчельскиса. К тому моменту женщина растила двоих детей. В браке со звездой она родила ему двоих дочерей.