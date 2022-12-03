Регина Тодоренко в черном кружевном белье сделала селфи в ванной

Телеведущая, актриса и певица Регина Тодоренко перед отходом ко сну поделилась подписчиками селфи, которое сняла в зеркале ванной комнаты. На фото она красуется в черном кружевном бюстгальтере, достаточно плотном для того, чтобы поддерживать грудь кормящей мамы.

Лицо звезды выглядит очень уставшим и один глаз уже закрывается. Неудивительно, ведь день у нее выдался насыщенным. Регина пекла рождественское печенье со старшим сыном Мишей, а затем встретилась с подружками - Кристиной Асмус и Натальей Подольской.

Уже втроем они отправились в гости к телеведущей Алле Михеевой, чтобы вместе посмотреть шоу «Ледниковый период», но приехав, поняли, что Первый канал покажет его только завтра.

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