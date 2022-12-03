Регина Тодоренко в черном кружевном белье сделала селфи в ванной

Телеведущая, актриса и певица Регина Тодоренко перед отходом ко сну поделилась подписчиками селфи, которое сняла в зеркале ванной комнаты. На фото она красуется в черном кружевном бюстгальтере, достаточно плотном для того, чтобы поддерживать грудь кормящей мамы.
Лицо звезды выглядит очень уставшим и один глаз уже закрывается. Неудивительно, ведь день у нее выдался насыщенным. Регина пекла рождественское печенье со старшим сыном Мишей, а затем встретилась с подружками - Кристиной Асмус и Натальей Подольской.
Уже втроем они отправились в гости к телеведущей Алле Михеевой, чтобы вместе посмотреть шоу «Ледниковый период», но приехав, поняли, что Первый канал покажет его только завтра.
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Регина Тодоренко в кружевном белье. Фото: соцсети
Днем ранее Регина опубликовала в соцсети видео, на котором играет на пианино и поет. При этом она была одета в желтый пиджак, из-под которого выглядывала часть ее груди, ничем не прикрытая.
Многие комментаторы признались, что они даже смысл песни не поняли, потому что смотрели только на грудь.