«Тварь!»: Кудрявцева набросилась на Лазарева после постыдного разоблачения

Телеведущая Лера Кудрявцева накануне встретилась со своим бывшим, певцом Сергеем Лазаревым. Пара вновь в этом году будет вести «Песню года», и началась читка сценария передачи.

Лазарев не упустил возможности похвастаться этим в соцсетях. Он начал снимать селфи и привлек к процессу Кудрявцеву. Она появилась в кадре, но ужаснулась тому, как выглядит без фотошопа и фильтров, застыдилась. И набросилась на него за такое разоблачение.

«А че я такая, ты фильтр не можешь, слушай, сделай фильтр, тварь!» - затребовала Кудрявцева.

Лазарев заупрямился, отказался переснимать с фильтром. Но все-таки поменял ракурс съемки, и тогда его напарница предстала в другом освещении и снова помолодела. Результат ее устроил. В свой 51 год звезда экрана старается выглядеть молодо, и фильтры в этом ей помогают.